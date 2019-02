Alla nuova Peugeot 508 il premio Stradivari 2019

La nuova Peugeot 508 è la vincitrice della seconda edizione del Premio Stradivari. Il riconoscimento, assegnato dalla prestigiosa rivista AutoCapital, compara il livello della produzione automobilistica attuale all'eccellenza realizzativa degli strumenti firmati dalla liuteria cremonese, sottolineandone ogni anno un parallelismo differente. La vettura francese ha conquistato il successo per la sua qualità costruttiva, giudicata degna di un violino d'autore, la migliore tra quelle delle vetture introdotte sul mercato italiano nel 2018 e testate dal mensile specializzato. Nell'albo d'oro della manifestazione, l'ammiraglia del Leone segue l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde elaborata dalla Romeo Ferraris di Opera, costruttore e scuderia che corre nel TCR con le vetture del Biscione, premiata lo scorso anno per la musica prodotta dai suoi scarichi.



''L'idea del premio Stradivari, che Autocapital ha inaugurato premiando l'autovettura con la migliore sonorità, continua ponendo l'accento sulla qualità costruttiva - ha sottolineato Alberto Franzoni, direttore di Autocapital, nel consegnare il premio nelle mani di Giulio Marc D'Alberton, responsabile delle comunicazioni di Peugeot Italia -. Quella della 508 è per noi paragonabile all'eccellenza dei violini Stradivari, conosciuti e apprezzati in tutto il mondo''. Il premio, consegnato nella cornice del Museo del Violino di Cremona. Proposta in Italia con carrozzeria berlina e station wagon, due motori a benzina 1.6 Puretech e tre a gasolio BlueHDI di 1,5 e 2,0 litri, per potenze comprese tra i 131 Cv e i 224 Cv, l'ammiraglia transalpina viene offerta in cinque livelli di allestimento, tra cui uno Business dedicato alle flotte e alle aziende, con prezzi che partono da 30.630 euro. A livello tecnico sfoggia un telaio leggero dall'elevata resistenza torsionale, sospensioni a smorzamento pilotato, con schema multilink al posteriore. Per quello che riguarda la tecnologia per la sicurezza da segnalare il sistema di visione notturna 'Night Vision' con telecamera a raggi infrarossi, che permette di individuare persone e animali che si muovono sulla strada, a una distanza superiore rispetto alla portata dei fanali. Non mancano altri collegamenti al mondo della musica, come l'impianto audio curato da FOCAL, leader internazionale dell'acustica.



Nel ricevere lo Stradivari 2019, Giulio Marc D'Alberton di Peugeot Italia, ha sottolineato: ''Siamo orgogliosi del premio ricevuto per nuova 508 perché conferma le indiscusse qualità della nostra ammiraglia, un modello importante, che ci permetterà ancor più di crescere come brand di riconosciuta qualità all'interno del mercato. Un'auto che ha stravolto il concetto di classica berlina, sfida non facile, introducendo un design innovativo e contenuti tecnologici che hanno spostato ancora più in alto lo standard previsto in questo segmento, ribadendo la nostra vocazione a realizzare automobili belle da vivere e da guidare''.