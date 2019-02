Maxitamponamento per nebbia, riaperto tratto A1 a sud Milano

E' stato riaperto il tratto della A1 Milano-Napoli compreso tra l'allacciamento con l' A58 e Basso Lodigiano, chiuso questa mattina a causa di un maxitamponamento dovuto alla nebbia. E' quanto comunica Autostrade per l'Italia spiegando che il traffico diretto verso Bologna può nuovamente utilizzare tutte le tre corsie disponibili.

L'autostrada del Sole stamani era rimasta chiusa a causa di una serie di tamponamenti dovuti alla densa nebbia. Gli incidenti hanno coinvolto una dozzina di mezzi.

A causa della nebbia un primo incidente si è verificato al chilometro 39, nei pressi del casello di Casalpusterlengo, attorno alle 8.20, con il ferimento di un uomo di 49 anni, dieci minuti dopo un 34enne è rimasto ferito pochi chilometri più a Sud e dopo altri cinque minuti un 43enne e un'altra persona sono rimasti contusi in un terzo tamponamento avvenuto alcuni chilometri prima dello stesso casello, mentre attorno alle 9.20 si è registrata un'altra collisione tra veicoli pochi chilometri a monte del casello di Lodi. In tutto nel maxitamponamento sono stati coinvolti una dozzina di mezzi, incluso un tir. L'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzione in considerazione della scarsissima visibilità in zona.