Il Rally Italia Talent fa tappa in Veneto, è record iscritti

L'Aci Rally Italia Talent targato Suzuki fa tappa in Veneto festeggiando il record di iscritti.



La settima selezione regionale del Grande Fratello dei motori si svolgerà sull'Adria International Raceway di Cavanella PO (RO) in questo fine settimana: il numero totale dei partecipanti dell'edizione 2019 quando mancano ancora 3 selezioni regionali ha superato la quota record di 8.400, numero mai raggiunto nelle edizioni precedenti. Continua ad ottenere grandi consensi il format ideato nel 2014 dal 'patron' del Rit Renzo Magnani per consentire agli appassionati di accostarsi al mondo dei rally e per permettere ai più talentuosi di partecipare a una gara gratuitamente, nelle vesti di piloti e navigatori ufficiali. Con lo slogan #rallypertutti, le adesioni alla Selezione in terra veneta hanno superato il tetto degli 800 iscritti confermando la grande passione rallystica di questa Regione che ha prodotto i più grandi campioni di questo meraviglioso sport.



Ad attenderli sul tracciato veneto ci saranno le 7 affidabili e performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, che ottengono commenti sempre più entusiastici selezione dopo selezione con una massa di soli 975 kg e una potenza di 140 cv, molti dei quali disponibili sin dai regimi più bassi.

Gli Esaminatori che valuteranno gli iscritti saranno un vero e proprio Dream Team di Campioni: Basso, Dallavilla, De Tommaso, Longhi, Pirollo, Scattolin, Sottile, Travaglia. Grande interesse ha suscitato anche la prestigiosa partnership con Generali Italia perché la mission di Aci Rally Italia Talent è quella di coniugare lo sport automobilistico con la sicurezza stradale, con particolare attenzione verso i giovani. Strategica la partnership con l'Automobile Club d'Italia nella persona del suo Presidente Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico nazionale ed internazionale, con particolare attenzione all'Educazione per la Sicurezza Stradale.



La prossima Selezione di disputerà in Sicilia sullo storico Autodromo di Pergusa (EN), con iscrizioni ancora aperte con form online sul sito www.rallyitaliatalent.it.