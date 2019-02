Fiat Professional a Transpotec Logitec con 14 veicoli

Fiat Professional partecipa a Transpotec Logitec, la più importante manifestazione italiana completamente dedicata al settore dei trasporti e della logistica, in corso a Verona. Espone quattordici veicoli della sua articolata gamma che copre tutti i segmenti, dalle car-derived van ai grandi furgoni. Tra i protagonisti il Ducato, il best seller di Fiat Professional e leader incontrastato del mercato europeo. Non manca la gamma ecologica rappresentata dal Ducato Minibus e dal Doblò Cargo, entrambi Natural Power. Durante le giornate dell'evento saranno presenti sullo stand gli oltre 200 consulenti di vendita dedicati Fiat Professional.