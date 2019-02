Fiat Tipo raggiunge, a meno di tre anni dal lancio, le 500.000 unità prodotte. L'esemplare prodotto nello stabilimento di Bursa, in Turchia è una Tipo 5 Porte Sport, modello sviluppato in collaborazione con Mopar, equipaggiata con il motore 1.6 Multiject Dct da 120 Cv. La Fiat Tipo è protagonista nel suo segmento in Italia e nella top 10 in quattro Paesi europei e con oltre il 70% delle unità vendute fuori dai confini nazionali è la seconda vettura più globale del marchio Fiat.