Con Crafter ls Volkswagen protagonista a Transpotec Logitec

Volkswagen Veicoli Commerciali è tra i protagonisti di Transpotec Logitec 2019 con uno stand incentrato sul nuovo Crafter. Al Salone veronese dei Trasporti e della logistica, aperto da questa mattina sino a domenica 24 febbraio, il brand del gruppo tedesco espone l'e-Crafter elettrico, con due varianti proposte dalla Lamberet, e quattro interessanti allestimenti del nuovo commerciale tedesco, realizzati sulla base meccanica con motore a combustione. La proposta progettata per la terza partecipazione del Marchio alla rassegna scaligera è a tema "Il futuro si apre a nuovi spazi", un messaggio che, sottolineano dalla Filiale, "viene lanciato con nuovi spazi per la mobilità, per la sostenibilità e per tutte le tipologie di cliente, i target group, che Crafter è in grado di soddisfare, grazie alle innumerevoli soluzioni disponibili".



Al centro della scena c'è la proposta a zero emissioni, particolarmente indicata per le consegne nei centri storici e nelle periferie delle aree metropolitane. Omologata per una portata utile sino a 1,72 tonnellate, è accreditata di un'autonomia di 173 km per ciclo di ricarica (NEDC) e può raggiungere i 90 km/h. L'e-Crafter è equipaggiato con un propulsore elettrico in grado di erogare 136 Cv di potenza massima e un picco di coppia di 290 Nm, in maniera pressoché istantanea. Alla variante di serie sono affiancate, appunto, due variazioni sul tema della Lamberet: una con coibentazione di classe rinforzata Easyfit e una con gruppo frigorifero Thermo King e200, dotato di due pacchi batteria aggiuntivi da 5 kW, separati dall'impianto elettrico del veicolo, utilizzati per gestire temperature tra i + 20 e i -20 gradi centigradi.



Per quello che riguarda i veicoli con motore a combustione interna, allo stand sono in passerella un Crafter autotelaio con furgonatura refrigerata (-20 gradi), un autotelaio con cassone ribaltabile trilaterale, un furgone officina mobile e uno con allestimento corriere.