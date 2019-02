Opel riaccende lo spirito delle corse con Europeo Rally

Opel mantiene viva una lunga storia di successi nelle corse automobilistiche. Nella prossima stagione il marchio tedesco parteciperà infatti ancora a rally nazionali e internazionali.



Nel 2019 Opel Motorsport mira a raccogliere la quinta vittoria consecutiva nel Campionato europeo rally junior riservato a piloti fino a 27 anni di età, che ora è stato ufficialmente rinominato FIA ERC3 Junior Championship. Una delle Adam R2 da 190 CV iscritte da Holzer Motorsport, partner tecnico di Opel, sarà affidata allo svedese Elias Lundberg (20 anni), che si è assicurato il posto nell'ADAC Opel Rallye Junior Team conquistando l'ADAC Opel Rallye Cup lo scorso anno. La seconda vettura sarà pilotata dal lussemburghese Grégoire Munster (20), terminato secondo dietro Lundberg nella Rallye Cup dell'ultima stagione, con tre vittorie.



Con 130 partecipanti da 18 paesi, il campionato rally europeo di maggior successo rappresenta una piattaforma professionale per i giovani piloti dal 2013 e ha permesso a otto giovani di entrare a far parte dell'ADAC Opel Rally Junior Team.



In vista della stagione 2021, Opel svilupperà un modello R2 basato sulla nuova Corsa per il campionato europeo e per le attività sportive internazionali riservate ai clienti. I dati tecnici della Corsa R2, che dovrebbe essere messa a disposizione dei team privati alla fine del 2020, saranno annunciati in un secondo momento. La sesta generazione di una vettura di grandissimo successo come Corsa, che giungerà sul mercato quest'anno, formerà la base della vettura rally.



Opel parteciperà alla ADAC Rallye Cup nel 2019 con la versione speciale da 140 CV di Adam e sosterrà la competizione con un premio in denaro e offrendo al vincitore una Adam R2 con un pacchetto di parti di ricambio per la prossima stagione. Opel offrirà a tutti i partecipanti alla Coppa anche il servizio tecnico e logistico sul campo e un pacchetto riservato ai nuovi partecipanti.