1000 Miglia partecipa a mostra 'Frieze' a Los Angeles

Il 2019 si apre per 1000 Miglia con la partecipazione alla prima edizione di Frieze Los Angeles, la mostra d'arte londinese che, dopo New York, arriva per la prima volta nella Città degli Angeli. Frieze è una delle più importanti fiere d'arte a livello internazionale, un evento che attira collezionisti e appassionati da ogni parte del mondo.



Il fascino storico della 1000 Miglia è protagonista all'interno dei Paramount Pictures Studios. ''La partecipazione a questo evento mette in risalto i comuni valori e permette a 1000 Miglia di approcciarsi a un mondo che è affine a quello delle automobili classiche, vere opere d'arte in movimento, fulcro del 'Museo viaggiante più bello al mondo' - ha dichiarato Alberto Piantoni, amministratore delegato di 1000 Miglia Srl - 1000 Miglia si conferma, quindi, una piattaforma di comunicazione e promozione dell'eccellenza italiana e internazionale''.