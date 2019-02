Concessionarie auto, si espande Porsche Holding in Italia

Con l'acquisizione di un altro gruppo italiano di concessionarie prosegue l'espansione delle attività commerciali di Porsche Holding Salzburg - l'azienda controllata al 100% dalla Volkswagen AG che opera nei settori della vendita di auto all'ingrosso e al dettaglio, dei servizi finanziari e dello sviluppo di sistemi informatici - nel nostro Paese. Dal prossimo primo aprile la concessionaria Saottini Auto SpA, conta tre sedi a Brescia e due a Desenzano, sarà di proprietà di Eurocar Italia, controllata di Porsche Holding.



L'acquisizione sarà conclusa previa autorizzazione da parte della direzione generale della concorrenza della Commissione europea. ''La vendita a Porsche Holding è stata per noi una decisione ponderata ed emotiva insieme - ha dichiarato l'AD Beatrice Saottini - In una fase caratterizzata da profondi cambiamenti del mercato abbiamo deciso di mettere in primo piano il futuro della nostra azienda e dei nostri dipendenti. Affidiamo la nostra società a Porsche Holding, un affermato rivenditore di respiro internazionale e con una visione a lungo termine''. Con questa acquisizione Porsche Holding continua la sua crescita strategica in Italia. Eurocar Italia, la controllata di Porsche Holding, ha infatti acquisito diverse concessionarie, tra cui quelle del gruppo Bonaldi di Bergamo e del gruppo Dorigoni di Trento, e ha concluso una joint venture con la Vicentini SpA di Verona. Con tali operazioni Eurocar Italia aumenterà più del doppio il volume delle vendite di vetture nuove, arrivando a circa 35.700 unità. L'azienda ha 1.200 dipendenti e, dopo l'acquisizione della Saottini, arriverà a possedere 28 sedi distribuite in Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Toscana.





