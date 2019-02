Via ordini per MX-5 30th Anniversary, 90 esemplari in Italia

A pochi giorni dalla presentazione al Chicago Auto Show 2019, Mazda Motor Italia dà il via alla vendita della MX-5 30th Anniversary Edition, la versione limitata nata per celebrare i 30 anni della roadster e prodotta in 3.000 esemplari numerati a livello mondiale, ordinabile da oggi. Novanta le unità destinate al mercato italiano - 65 soft top e 25 con carrozzeria RF - tutte con motorizzazione 2.0 litri Skyactiv-G da 184 CV e cambio manuale a 6 rapporti. La Mazda MX-5 30th Anniversarsary si contraddistingue dalla versione Sport attualmente a listino per la carrozzeria in Racing Orange, i cerchi in lega forgiati RAYS (RAYS ZE40 RS30) di colore nero, il badge numerato XXXX/3.000 e le pinze dei freni anteriori Brembo e posteriori Nissin in Racing Orange. Stessa colorazione anche per gli interni, soprattutto per le cuciture dei particolari come sedili, pannelli delle portiere, cruscotto, leva del cambio e leva del freno di stazionamento. Per la MX-5 30th Anniversarsary è di serie l'interfaccia Apple Carplay e Android Auto e, come sull'attuale versione Sport, nella dotazione di serie sono incluse le sospensioni sportive Bilstein, i fari Full LED, i sedili sportivi Recaro rivestiti in pelle e Alcantara, l'impianto audio Bose con 9 altoparlanti, il sistema infotainment MZD Connect con navigatore satellitare. Non mancano, infine, il clima automatico, i sensori di parcheggio posteriori e l'apertura con chiave Smart Key. Il propulsore 2.0L Skyactiv-G è già omologato Euro 6d-TEMP e rispetta sia i test WLTP sia quelli su strada RDE obbligatori da settembre 2019. Ordinabile a partire da oggi al prezzo di 34.250 euro per la versione soft top con capote in tessuto nera ad azionamento manuale e di 36.750 euro per la carrozzeria RF con tetto rigido di colore nero lucido apribile elettricamente. Le prime unità saranno consegnate a partire dal mese di giugno.