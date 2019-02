Ricardo rinnova accordo per fornitura motori a McLaren

Per la terza volta McLaren e l'azienda britannica Ricardo, specializzata nell'engineering, nel collaudo e nella costruzione di piccole serie, hanno sottoscritto un contratto di fornitura che prevede la fabbricazione dei motori per le supersportive della Casa di Woking, comprese le future unità ibride. Ricardo è il solo costruttore dei V68 3.8 e 4.0 delle McLaren dal 2011 e, da quella data, ne ha forniti più di 15mila, di cui 5mila solo nel corso del 2018. Dall'impianto della Ricardo a Shoreham - che in seguito all'accordo verrà potenziato - sono uscite le trasmissioni per la iconica McLaren F1 e successivamente i propulsori per le attuali 720S, 600LT e Senna. ''Ricardo condivide la passione della McLaren per prestazioni eccezionali - ha commentato Mike Flewitt, CEO di McLaren Automotive - e anche per innovazione di prodotto e qualità. Guardiamo assiema a Ricardo al nostro futuro utilizzando il suo pieno supporto nel realizzare il nostro piano aziendale Track 25''.