Peugeot al Transpotec con i nuovi Partner e Expert

Peugeot sarà presente all'edizione 2019 di Transpotec Logitec, la manifestazione più importante per il mercato italiano dell'autotrasporto, dal 21 al 24 febbraio nell'area fieristica di Verona. La casa del Leone esporrà due dei modelli più venduti della sua gamma di veicoli commerciali: il nuovo Partner, eletto International Van of the Year 2019, e l'Expert, il van di taglia media del Leone. Il marchio automobilistico, in Italia, sta rivestendo un ruolo di primo piano nell'opera di 'ringiovanimento' di questo parco, nonostante il mercato dei veicoli commerciali abbia chiuso l'anno 2018 con una flessione del 6,1%. Forte di una gamma modelli moderna, in linea con i nuovi standard di omologazione europei, il brand ha chiuso l'annata scorsa con quasi 14 mila unità immatricolate ed una quota cumulata del 7,6%, in crescita rispetto a quella del 2017. All'inizio del 2019 Peugeot si allinea a quanto registrato dal mercato e chiude gennaio con una quota del 7,9%, con oltre mille unità consegnate. Alla fiera, il brand francese mostrerà il nuovo Partner, eletto International Van Of The Year 2019. Tra gli elementi di spicco il Peugeot i-Cockpit®; l'alto contenuto tecnologico e di sicurezza e una ricca dotazione disistemi di assistenza alla guida(ADAS). Disponibile in due lunghezze (passo corto di 4,40m, passo lungo di 4,75m), ha una carrozzeria completamente ridisegnata e con proporzioni inedite. Adotta nuove motorizzazioni omologate Euro 6.2 ed in linea col nuovo protocollo WLTP ma, anche, equipaggiamenti inediti progettati per facilitare la vita dei professionisti del lavoro. Nuovo Partner introduce sul mercato italiano due importanti e inedite innovazioni: la prima di queste è l'indicatore di sovraccarico che permette di sapere in tempo reale se si sia entro la portata massima del veicolo, preservando così le caratteristiche di guidabilità e di sicurezza del mezzo (oltre che di evitare sanzioni da parte degli agenti di polizia). La seconda è il Surround Rear Vision, un sistema che, con l'ausilio di telecamere posteriori e laterali, permette di aver adeguata visibilità nelle zone cieche attorno al veicolo, molto accentuate nei veicoli commerciali. Un classico è l'immissione su strada non perpendicolare, ove un normale furgone lamierato non permetterebbe alcuna visibilità sul lato opposto alla guida: il surround rear vision permette di immettersi con sicurezza. La gamma di nuovo Partner è costituita da 25 versioni complessive, combinazione di diversi allestimenti, lunghezze, portate e motorizzazioni: In questo ultimo ambito, nuovo Partner annovera la disponibilità di motorizzazioni Diesel BlueHDi con potenze di 75, 100 e 130 CV, quest'ultimo disponibile anche in abbinamento al nuovo cambio automatico EAT8 ad otto rapporti, un elemento in grado di esaltare ancor più il carattere del moderno motore cui è abbinato. Al Transpotec anche il Peugeot Expert, sviluppato su un nuovo telaio, e capace di beneficiare integralmente dei vantaggi della piattaforma modulare EMP2. Le motorizzazioni sono Diesel BlueHDi con potenze da 95 a 180 CV, anche con cambio automatico EAT6, dotate di modernissime tecnologie per il contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti, grazie alla presenza del catalizzatore SCR(Selective Catalytic Reduction) posizionato a monte del FAP(Filtro Anti Particolato). Peugeot Expert ha introdotto equipaggiamenti innovativi nel segmento di appartenenza (il K1) come le porte laterali scorrevoli automatiche, apribili con il semplice movimento di un piede, la modularità della cabina con il Moduwork, l'Active Safety Brake, la retrocamera con VisioPark e la 3D Connected Navigation, per arrivare a destinazione sempre connessi con le reali condizioni del traffico, molto apprezzato da chi lavora.