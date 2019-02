A Monza premiazioni campioni Aci 2018

L'Automobile Club d'Italia premierà i Campioni Italiani delle quattro ruote al Monza Eni Circuit.

Sarà lo stesso presidente Aci Angelo Sticchi Damiani a fare gli onori di casa ed a congratularsi personalmente con i campioni, unitamente ai dirigenti della federazione ed ai presidenti e componenti delle commissioni Aci sport, tutti presenti per celebrare i successi sportivi 2018 e iniziare idealmente la stagione agonistica 2019. Le premiazioni, suddivise per categorie, si terranno nel pomeriggio di venerdì 15 e nella mattinata di sabato 16 febbraio, presso l'Autodromo Nazionale simbolo della velocità e teatro del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Tutte le premiazioni saranno trasmesse in diretta streaming su facebook da ACI Sport. Tanti i piloti, i team, i rappresentanti dei più prestigiosi marchi del motorsport, oltre agli addetti ai lavori ed ai numerosi giornalisti invitati, tra coloro che sono attesi per una due giorni di festa dello sport Aci.