WRC, 2/a tappa in Svezia: team Citroen si preparano a neve e ghiaccio

Dopo il successo a Montecarlo, i due team di Citroen Total World Rally a bordo delle C3 WRC si preparano alla seconda tappa del mondiale che si svolgerà questo weekend in Svezia. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia e Esapekka Lappi-Janne Ferm si preparano a sfidare la foresta di Värmland: ad accogliere i piloti ci sarà neve e ghiaccio. Dominato solitamente dai piloti scandinavi nei suoi primi ventotto anni nel WRC, il Rally Svezia è stato vinto solo tre volte da equipaggi non nordici dal 1973. Vincitori per la prima volta nel 2013, Sébastien Ogier e Julien Ingrassia sono gli unici ad avere ha realizzato l'impresa tre volte (le altre vittorie arrivate nel 2015 e nel 2016), il che suggerisce che sanno come gestire le sottigliezze di questo atto di bilanciamento ad alta velocità. È un esercizio che si differenzia ogni anno a causa della quantità di neve e ghiaccio sulle strade, che può variare enormemente da un anno all'altro.



Dopo aver conquistato la storica centesima vittoria della Citroën Racing nel WRC a Montecarlo e la quarantacinquesima della loro carriera, Sébastien e Julien avranno il duro lavoro di correre per primi in Svezia con la C3 WRC. ''Dopo aver fatto un ottimo inizio di stagione a Montecarlo, siamo ovviamente determinati a mantenere la nostra buona forma e la sfida per il podio in questo rally, dove abbiamo concluso come finalisti lo scorso anno - ha commentato Pierre Budar, numero uno del Citroën Racing Team - . Tuttavia, siamo ben consapevoli che sarà una grande sfida e che sarà una gara molto combattuta. È una superficie in cui la fiducia al volante è fondamentale. Questo è il motivo per cui abbiamo cercato di garantire che Sébastien ed Esapekka arrivassero all'evento nella migliore forma possibile durante i quattro giorni di test''.



Entusiasmo è stato espresso da Sébastien Ogier, che dopo la vittoria di Montecarlo commenta così la seconda tappa del mondiale, che lo ha visto 9 volte tra i partecipanti e ben tre in veste di vincitore (2013, 2015 e 2016): ''È un rally che mi è sempre piaciuto molto. Hai davvero una bella sensazione guidare i WRC qui. Spero che abbiamo buone condizioni per poterci divertire, anche se sono consapevole che correre per la prima volta è molto spesso uno svantaggio significativo, a causa dello strato di neve che ricopre il ghiaccio. Dovremo vedere come si evolvono le strade per i secondi passaggi, ma temo che con lo strato di ghiaccio attualmente sulle strade, la ghiaia inizierà ad apparire abbastanza rapidamente. Durante i test, la sensazione è migliorata gradualmente con la copertura di più chilometri e, come sempre, cercheremo di fare del nostro meglio''. Gioca 'quasi' in casa - è il caso di dirlo - Esapekka Lappi, che sottolinea la bellezza della guida sulla neve: ''Quando sei in una foresta bagnata di luce scintillante, pura luce, su strade coperte di neve bianca incontaminata, con temperature gelide e circondato da enormi banchi di neve, è davvero un magnifico scenario per la guida. Non c'è posto migliore per guidare un'auto da rally, secondo me!''. E poi sul rally di Svezia: ''Se le condizioni restano le stesse di quelle testate questa settimana, lo strato di ghiaccio è così sottile che è probabile che lasci la ghiaia esposta piuttosto rapidamente, il che significa che dovremo gestire i prigionieri nelle seconde battute . Qualunque cosa accada, abbiamo una buona posizione sulla strada. Le fasi sono veloci, cosa che mi piace e sento che abbiamo lavorato bene nei test. Spero solo che questa volta avremo un po 'di fortuna dalla nostra parte e il nostro duro lavoro pagherà ''. Lappi ha partecipato solo due volte al rally svedese, ottenendo il suo miglior risultato proprio lo scorso anno quando si è piazzato in quarta posizione.