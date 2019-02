Full immersion Alfa per Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi

Una giornata tutta alla insegna dei valori della marca Alfa Romeo quella che Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi - i piloti del team di Formula 1 Alfa Romeo Racing per la stagione 2019 - hanno vissuto oggi presso la pista di collaudo di Balocco, in provincia di Vercelli. L'iconico complesso sperimentale del Gruppo FCA, dove si mettono a punto tutti i modelli allo studio e di serie, ha fatto da cornice ad una full immersion nel mondo del Biscione - lo storico logo delle auto Alfa Romeo - e del Quadrofiglio, marchio che dal lontano 1923 contraddistingue le versioni sportive e da competizione. Durante l'esperienza a Balocco, Kimi e Antonio sono stati accolti ricevendo in dono un Welcome Kit Alfa Romeo dedicato, dimostrando a tutti i presenti di sentirsi subito a casa. A fare da palcoscenico, il celebre Alfa Romeo Track, un tracciato di 5,6 chilometri che offre tutte le emozioni di una pista di Formula 1 e contesto ideale per esaltare le caratteristiche della gamma stradale Alfa Romeo. Riflettori puntati, nella giornata, sulla bellezza e sulle performance di Giulietta Veloce, Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio, protagoniste insieme ai piloti di coinvolgenti ed emozionanti attività di guida in pista. Le versioni Quadrifoglio sono un concentrato di stile, preziosità tecniche e prestazionali: sono equipaggiate con l'esclusivo 2.9 V6 Bi-Turbo benzina in alluminio, un motore ispirato da tecnologie e competenze tecniche Ferrari, che eroga 510 Cv di potenza massima e sviluppa una coppia di 600 Nm. Accanto a Stelvio e Giulia, vetture che hanno definito il paradigma del brand, spazio alla compatta Alfa Romeo. Giulietta continua ad evolvere mantenendo inalterato il suo inconfondibile stile e lo spiccato carattere sportivo. Da sempre capace di conquistare clienti attenti al design italiano e all'eccellenza tecnica finalizzata al piacere di guida in totale sicurezza, le sue caratteristiche hanno trovato espressione sul tracciato di Balocco in una giornata irripetibile specie nell'allestimento Veloce. Questa versione rappresenta il massimo della sportività e offre di serie sia specifici elementi estetici Miron-look per un aspetto ancora più aggressivo, sia contenuti tecnico-sportivi per un comportamento su strada senza compromessi.