Per nuovi soci club AutoVivendi una moto MV Agusta in regalo

Si chiama AutoVivendi ed è un club britannico super-esclusivo che offre ai propri soci la possibilità di guidare vetture sportive e di lusso di proprietà della società 'consumando' i punti - mediamente 10 al giorno - che sono collegati alla tessera. AutoVivendi organizza anche eventi dal prezzo proibitivo per un normale appassionato di auto (30mila euro a persona per un giro di 12 giorni nel sud della Francia al volante di Ferrari, Lamborghini o McLaren con viaggio in jet privato ed elicottero) ed ha ora varato una promozione davvero insolita. Acquistando una nuova tessera di ammissione del costo di circa 25mila euro tasse comprese, a cui vanno aggiunti i diritti di ammissione (altri 2.000 euro) AutoVivendi regala ai nuovi iscritti una fiammante MV Agusta scelta tra i modelli Brutale 800 RR America Limited Edition, Dragster RR o Turismo Veloce Lusso. E per non far mancare un ulteriore pizzico di esclusività a questa iniziativa, nel costo di questa promozione - valida fino al 28 febbraio - è compreso un viaggio Vip da Londra al lago di Varese, per scoprire i segreti della celebre azienda di Cascina Costa.