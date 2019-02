Edizione Centenario Salone Barcellona aprirà 9 maggio

Grandi festeggiamenti in programma a Barcellona, a partire dal prossimo 9 maggio per la stampa e dall'11 per il pubblico, in occasione del centenario del Salon Internacional del Automovil de Barcelona. Questo grande evento espositivo dal 1919 mette in vetrina il meglio della produzione europea, compresi i brand spagnoli, che attualmente sono rappresentati solo da Seat e Cupra (oltre al ritorno sulla scena della celebre Hispano Suiza) nonostante l'importanza della Spagna dal punto di vista della produzione automobilistica. L'edizione 2019, che torna nel calendario internazionale dalla ultima organizzata nel 2017, si preannuncia come una interessante vetrina non solo per le 37 marche previste - il 25% in più rispetto a quelle di due anni fa - ma anche l'occasione per scoprire la grande creatività delle aziende che in Spagna, e in particolare in Catalogna, sono impegnate nel cambiamento della mobilità e nell'innovazione. Hanno confermato la presenza all'edizione del centenario - che coinvolgerà come ormai accade da anni, il cosiddetto Recinto del Montjuic - Abarth, Alfa Romeo, Audi, Bentley, Bmw, Ferrari, Fiat, Fiat Professional, Hispano Suiza, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, Kia, Lamborghini, Land-Rover, Lexus, Maserati, Mazda, Mercedes Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Piaggio professional, Porsche, Renault, Rolls-Royce, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen e Volvo.