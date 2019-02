Honda sceglie l'Italrugby per lanciare il nuovo CR-V

Honda sceglie l'Italrugby per lanciare il nuovo suv CR-V in Italia. La Casa automobilistica giapponese, in vista dei prossimi Mondiali di rugby in Giappone, previsti in settembre con la partecipazione anche dell'Italia, ha siglato una partnership con la federazione. Oltre a un contributo economico di sponsorizzazione, saranno forniti alla Federugby 24 modelli di nuovissima tecnologia a partire dal primo che sarà consegnato al presidente della Fir Alfredo Gavazzi in occasione al Terzo Tempo Peroni Village alla vigilia della partita di 6 Nazioni in programma all'Olimpico domani tra Italia e Galles. "Il Giappone sta investendo molto sulle possibilità della Coppa del Mondo, conosco la capacità di proiezione delle case giapponesi. Questo ci dà una grossa possibilità e proiezione verso il prossimo impegno", ha spiegato Gavazzi alla conferenza stampa di presentazione in occasione del Captain's Run di vigilia al match di domani. "Sono onorato di poter essere partner e avere uno sponsor come la Honda, e sono onorato del fatto che Honda creda nel nostro sport e nella nostra nazionale.



Spero che il nostro rapporto duri nel tempo, perché nelle sponsorizzazioni i benefici arrivano nel tempo". Reattivo, armonioso, efficiente, queste alcune delle caratteristiche che contraddistinguono il nuovissimo CR-V Hybrid, il cui propulsore ibrido intelligente e tecnologicamente avanzato offre un'esperienza di guida perfetta e coinvolgente in ogni viaggio: "Per me questo è un giorno speciale come azienda e come appassionato del rugby - ha spiegato il dg di Honda Italia Simone Mattogno - Siamo molto orgogliosi di questa partnership.



Quest'anno abbiamo la Coppa del Mondo in Giappone e siamo alla vigilia del lancio del nostro Suv compatto CR-V, giunto alla quinta generazione e negli ultimi anni divenuto Suv più venduto al mondo. Torniamo al segmento ibrido, sarà il primo modello con motorizzazione alternativa con una nuovissima tecnologia del Giappone e per questo prevediamo di rivivere i successi degli ultimi anni. Puntiamo su efficienza, tecnologia e piacere di guida. Un modello che si avvicina molto al mondo del rugby come caratteristiche. La Federugby sarà la prima testimone del nostro nuovo modello in giro per le strade italiane".