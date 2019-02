A Torino tassisti diventano 'sentinelle dell'inquinamento'

Prenderà il via martedì prossimo, con l'accordo tra Taxi Torino e ARPA Piemonte, la prima sperimentazione che misurerà il livello di inquinamento all'interno delle vetture. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ha chiesto infatti ai tassisti di diventare 'sentinelle dell'inquinamento', sfruttando il punto di osservazione privilegiato di chi attraversa quotidianamente la città in auto.



L'obiettivo è quello di integrare i dati sull'inquinamento esterno e capire meglio la qualità dell'aria respirata da chi guida a Torino.



La sperimentazione - coordinata da Marco Fontana, responsabile del Laboratorio Specialistico Nord Ovest di Grugliasco dell'ARPA - coinvolgerà una ventina di taxi, equipaggiati con speciali centraline che 'annuseranno' l'aria dell'abitacolo per 10 giorni. Una seconda campagna di monitoraggio verrà attivata nel corso dell'estate, per avere un quadro completo della presenza di inquinanti nelle diverse stagioni.