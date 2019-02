Toyota Italia ottiene la certificazione Top Employer

Per il quarto anno consecutivo, Toyota Motor Italia ottiene la certificazione Top Employer, che certifica le migliori aziende nel processo di gestione e sviluppo delle persone e dell'ambiente di lavoro. Anche quest'anno Toyota Motor Italia ha ricevuto la certificazione Top Employer, riconosciuta dal Top Employers Institute e assegnata alle aziende più virtuose in termini di qualità dell'ambiente di lavoro, valorizzazione, scoperta e crescita delle persone e dei talenti. "La certificazione Top Employer - dichiara Mauro Caruccio, ad di Toyota Motor Italia - per noi rappresenta una grande soddisfazione, ed è la dimostrazione della coerenza di Toyota tra la propria vision, i propri valori e la traduzione di questi in processi ed attività concrete. Lavoro da oltre 20 anni in Toyota, ed ho toccato con mano come le persone siano davvero l'elemento fondamentale del successo della nostra azienda, che pone al centro di tutto il Cliente". "Proprio per questo - ha proseguito Caruccio -, il continuo sviluppo dei dipendenti e di tutti gli stakeholder, il loro contributo in termini di idee e background diversificato, è al centro di un costante processo di miglioramento, in un'ottica di medio e lungo termine. Abbiamo lavorato negli anni per creare dei team trasversali che ci hanno consentito di gestire - direi con grande soddisfazione - i periodi di crisi e quelli di successo. E la grandezza di Toyota è proprio quella di continuare ad investire sulle Persone, anche nei momenti più difficili". L'analisi e la ricerca del Top Employer Institute si basano su una metodologia caratterizzata da alcuni step specifici, come un'accurata attività di analisi delle pratiche svolte (HR Best Practice Survey), per verificare gli standard richiesti, e una successiva fase di verifica (Validation), per convalidare le condizioni di lavoro in azienda. Questo metodo consente alle aziende che partecipano di ricevere, a valle della certificazione, un feedback importante su 9 cluster (Strategia dei talenti, pianificazione della forza lavoro, On-Boarding, Formazione e lo Sviluppo, Gestione delle Performance, Sviluppo della Leadership, Gestione delle Carriere, Sistema di Retribuzione e Benefit, Cultura aziendale), che favorisce ed attiva processi di miglioramento.