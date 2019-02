Quintegia, auto sempre più connesse e autonome

Personalizzare, digitalizzare, semplificare e razionalizzare. Ma anche trasformare la lettura e la gestione del business di un mercato sempre più polarizzato e un'auto ormai già (quasi completamente) connessa e sempre più condivisa, elettrica e autonoma. Sono le parole d'ordine del Quintegia Partner Meeting, l'evento di networking della società trevigiana di analisi e ricerche sul settore automotive, che si è tenuto a Milano.



Secondo i dati presentati a partner e stakeholder, infatti, entro il 2020 il 100% delle nuove auto in Europa avrà dispositivi telematici a bordo (come le black box), mentre già a fine dello scorso anno erano 1,5 milioni gli utenti di servizi di car sharing, con una flotta complessiva di 8.500 veicoli, contro gli 800 del 2012 (+966%).



E mentre si attende l'affermarsi della guida autonoma, a partire da quella assistita fino alla self-driving, l'elettrico corre, ma ancora su scala limitata: se da un lato il 68% degli intenzionati all'acquisto entro l'anno si dichiara interessato, il fenomeno dovrebbe arrivare al 2% delle immatricolazioni del prossimo anno, per raggiungere quota 7-10% non prima del 2025.