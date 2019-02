Kia, tre riconoscimenti per le 3 versioni di Ceed

Il numero 3 si conferma ancora una volta un numero fortunato per Kia che, dopo il lancio della terza generazione di Ceed, in vendita in tutta Europa in 3 diverse versioni, ha ottenuto per la gamma tre prestigiosi riconoscimenti - uno per modello - agli iF Design Award di Hannover in Germania. Questo risultato sottolinea l'unicità del design Kia, da oltre un decennio sotto la responsabilità di Peter Schreyer, president of Design and Chief Design Officer Kia Motors. Kia ha infatti collezionato una lunga serie di importanti riconoscimenti proprio agli iF Design Award, insieme al Red Dot Design Award il più importante premio internazionale di design di prodotto. Il primo riconoscimento nel 2010; da allora sono stati ben 18 i premi che hanno confermato l'unicità del design Kia.



A essere premiate per il loro design, Ceed cinque porte, Ceed Sportswagon e l'ultima nata, la nuova ProCeed, la prima shooting brake targata Kia, in vendita in Italia da febbraio.



La terza generazione di Kia Ceed ha visto evolversi il nome del modello (in precedenza si chiamava cee'd), senza perdere il suo significato originale: Community of Europe, with European Design. Come la prima generazione lanciata nel 2007, nuova Ceed si conferma un'auto compatta costruita e pensata per l'Europa, contraddistinta da un design profondamente europeo. Progettata nel centro di design Kia di Francoforte sotto la direzione di Peter Schreyer e Gregory Guillaume, European Head of Design, Ceed è stata sviluppata dal centro di ricerca e sviluppo Kia di Rüsselsheim e tutte le versioni sono prodotte nello stabilimento di Žilina, in Slovacchia.



L'iF Design Award, istituito nel 1953, è uno dei premi di design più prestigiosi a livello mondiale, organizzato ogni anno dall'iF International Forum Design GmbH di Hannover, la più antica istituzione indipendente a occuparsi di design nel mondo.



Nel 2019, le aziende partecipanti provengono da 50 paesi con 6.400 prodotti sottoposti alla giuria composta di 67 esperti in design.



L'iF Design Award copre sette categorie: Product, Communication and Packaging Design, Service Design/UX, Architecture, Interior Design e Professional Concept. La gammaKiaCeed è stata premiata nella categoria Product Design.



Approfondimenti sulle aziende e sui prodotti premiati sono disponibili consultando la iF World Design Guide o scaricando la iF Design App.