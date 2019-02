Hertz, aumentano i noleggi: boom richieste per premium

Nel 2018 si è registrato un vero e proprio boom dei noleggi in Italia. Anche la compagnia Hertz conferma questa tendenza positiva registrando un successo di pubblico per alcune delle novità introdotte in gamma. A partire dalla 'Selezione Italia' by Fun Collection di tre modelli Maserati: Quattroporte, Ghibli e Levante, quest'ultimo disponibile da settembre anche nella versione Hertz Limited Edition realizzata in partnership con Maserati per celebrare la ricorrenza dei 100 anni. Le Collection che caratterizzano l'offerta Hertz e che consentono al cliente di poter scegliere marca e modello dell'auto al momento della prenotazione, rappresentano da sempre un valore aggiunto della compagnia. Nel corso del 2018 in Italia i clienti Hertz hanno prediletto particolarmente due delle Collection, quelle più esclusive, cioè Selezione Italia e Prestige che hanno triplicato il loro fatturato. Selezione Italia by Fun Collection, lanciata nel 2017 in Italia, e diventata per Hertz il fiore all'occhiello offre ai clienti la possibilità di guidare le icone dell'automobilismo italiano. Tra i 10 modelli proposti Alfa Romeo Stelvio è stato quello più scelto, il primo suv della casa del biscione ha raccolto il maggior numero di consensi, particolarmente apprezzata dai clienti provenienti dagli Usa tra i quali ha potuto affermarsi grazie ad Hertz. In generale la categoria dei suv è molto amata dai clienti americani che la scelgono nell'80% dei casi, infatti anche Maserati Levante si è affermata tra le preferite. I clienti americani provengono prevalentemente da Usa e Canada, seguite da Messico, Argentina e Brasile e costituiscono il 70% della clientela di Selezione Italia e Prestige Collection. Quest'ultima è composta da una gamma di numerose auto di lusso dei marchi più blasonati i cui modelli preferiti sono stati: Audi Q7, Range Rover Sport e Velar, Mercedes-Benz GLE, Volvo XC90 e Jaguar F Pace.



Invece tra i clienti provenienti dai paesi dell'Europa sono olandesi, inglesi e francesi i più appassionati di Selezione Italia e particolarmente dei modelli Stelvio, Giulia Veloce, 124 Spider e 124 Abarth. Ma oltre alle auto è il servizio premium offerto a conquistare la clientela che prenotando le Collection si riserva un'accoglienza speciale. Nel caso di noleggio di una delle auto di Selezione Italia ad esempio è previsto che il personale dedicato tolga il telo di protezione dell'auto solo al momento della consegna in presenza del cliente che trova in auto un kit di benvenuto composto da una lettera personalizzata, guide turistiche e bottiglietta di acqua.