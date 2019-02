Citroen, torna il Winterland Tour: si parte da Valle d'Aosta

È previsto per il 9-10 febbraio il debutto di Citron Winterland Tour a Folgaria (Trento). Il villaggio si trasferirà in Valle d'Aosta per tre week-end consecutivi: 16-17 febbraio a Gressoney Saint-Jean; dal 22 al 23 febbraio a Pila; 2-3 marzo a La Thuile. Poi, il ritorno in provincia di Trento con l'appuntamento di Marilleva (10-11 marzo), prima della 'discesa' verso l'Abruzzo, a Roccaraso / Rivisondoli del 16-17 marzo. Infine, gran finale di stagione sciistica con la tappa trentina del Tonale (dal 22 al 23 marzo) e quella altoatesina di Plan de Corones del 30-31 marzo.



La formula che animerà Citron Winterland Tour 2019 è quella collaudata lo scorso anno e che prevede, in ogni tappa, un calendario fitto di eventi calibrati per soddisfare le attese degli amanti della montagna, dello sport e della musica italiana.



Ad esempio, i frequentatori del villaggio del Double Chevron potranno provare l'ebbrezza dello snow tubing, scatenarsi con il coinvolgente Human Bounce Ball e sfidarsi nel bowling umano, per poi ritemprarsi nell'apposita area fitness con esercizi a corpo libero e con passi di zumba al ritmo dei maggiori successi trasmessi da Radio Italia.



Grande attenzione anche per i visitatori più giovani del villaggio. Soprattutto per loro, infatti, anche quest'anno, sulle piste delle varie località interessate dal tour, sarà riproposta Catch the Color, divertente caccia al tesoro in cui i partecipanti dovranno rintracciare nel minor tempo possibile una determinata sequenza di colori. I bambini potranno anche sfidarsi su un'intrigante pista da biglie ricavata nella neve.



Nel villaggio del Winterland Tour saranno esposte due Citron C5 Aircross. Una di esse sarà la C5 Aircross 71 Limited Edition protagonista della recente White Cruise che, partita da Milano, ha raggiunto Capo Nord senza alcun inconveniente dopo un viaggio di 18 giorni e 3.959 chilometri percorsi su fondi stradali diversi e spesso impegnativi. Inoltre, per i visitatori del villaggio, C5 Aircross insieme a C3 Aircross saranno a disposizione per test drive sulla neve.