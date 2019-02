Al via prima tappa dello Snow Kids Yamaha a Courmayeur

Snow Kids Yamaha, il tour invernale dedicato ai più più piccoli, è pronto al nastro di partenza. La prima tappa andrà in scena nel weekend del 9 e 10 febbraio a Courmayeur, presso il Fun Park Dolonne.



Spazio al divertimento con le motoslitte Yamaha SRX 120 a disposizione di tutti i bambini dai sei anni per una prova gratuita, dalle 10.00 alle 17.00, in una scenografia creata appositamente per loro. ''Sarà anche questa un'ottima opportunità - si legge in un comunicato - per trasferire ai bambini protagonisti dell'evento le prime informazioni sulla sicurezza e sullo stile corretto per salire in sella, argomento al quale Yamaha presta particolare attenzione''.



Le tappe del tour Snow Kids sono: 9-10 febbraio a Courmayeur, 16-17 febbraio Adamello-Passo del Tonale; 2-3 marzo a Livigno; 9-10 marzo ad Aprica; 16-17 marzo a Madesimo.



Ad Aprica anche gli adulti avranno il proprio "parco giochi", grazie alla presenza della concessionaria Moroni Moto che, come lo scorso anno, offrirà al pubblico la possibilità di vedere e toccare le moto che caratterizzano la gamma 2019 e che sono state presentate nei maggiori saloni dedicati alle due ruote.