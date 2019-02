Tra i regali di San Valentino guidare un carro armato

Un modo davvero inconsueto di festeggiare l'imminente San Valentino quello suggerito da TrackDays.co.uk (organizzazione britannica per il noleggio e la guida di auto sportive e veicoli 'speciali') all'insegna del motto 'fate la guerra e non fate l'amore'. Basandosi sul boom di richieste, il 50% nel secondo semestre del 2018 rispetto al primo, Dan Jones - direttore di TrackDays - suggerisce infatti di regalare, in alternativa a fiori e scatole di cioccolatini, una esperienza di guida di un carro armato. "Le nostre statistiche ci confermano che la guida dei mezzi blindati militari e in particolare dei carri armati sono una vera passione esplosa in Gran Bretagna". Così, per San Valentino 2019, TrackDays suggerisce di regalare alla propria metà una esperienza alla guida del Chieftain dell'esercito di Sua Maestà la Regina o di un Gvozdika (in italiano: garofano) SAU122 dell'ex Armata Rossa. Per Jones la guida di un blindato, compresa l'emozionante esperienza della distruzione di un'automobile, può rafforzare il legame di coppia. E, nel caso invece di rancori e tensioni da superare, la stessa organizzazione propone battaglie a terra simulate, anche notturne con visori all'infrarosso, utilizzando le armi paintball.