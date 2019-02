Renault, un riconoscimento alle tre concept-car EZ

Al 34° Festival Internazionale dell'Auto, la trilogia delle concept-car Renault EZ si è aggiudicata il Gran Premio Creativ' Experience.



EZ-GO, EZ-PRO ed EZ-Ultimo rientrano nel ciclo delle concept-car futuristiche Renault avviato nel 2017. Mentre Symbioz illustrava la mobilità individuale, autonoma, elettrica e connessa di domani, la concept R.S. 2027 Vision dava un'idea della Formula 1 del futuro. Nel 2018 Renault ha continuato il ciclo e svelato, nel giro di un anno, una serie di tre concept di robot veicoli che esplorano la mobilità urbana ed elettrica per uso privato, collettivo o professionale. ''Siamo onorati e particolarmente lieti di ricevere il premio 'Creativ' Experience' per la nostra trilogia di concept-car EZ. Queste concept-car non si limitano a semplici studi stilistici. Sono progettate per integrarsi negli ecosistemi delle future 'smart city' e per rispondere alle sfide urbane che privati ed operatori professionali si troveranno ad affrontare. In questo appassionante periodo di cambiamenti dell'industria automobilistica, il nostro ruolo come designer è quello di essere creativi e continuare a far sognare i nostri clienti proponendo loro soluzioni di mobilità sostenibile'' ha precisato Anthony Lo, direttore del Design Esterni del Gruppo Renault, commentando il conseguimento del premio.