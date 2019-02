Maltempo: chiusa la Via Emilia per rischio esondazione Panaro

Causa maltempo è stata chiusa, provvisoriamente e per motivi precauzionali, la strada statale 9 "Via Emilia" in Emilia-Romagna tra i comuni di Castelfranco Emilia e Modena (dal km 139 al km 142) in seguito all'innalzamento del livello del fiume Panaro.

Il provvedimento è stato disposto da Anas (Gruppo FS Italiane) d'intesa con la Prefettura di Modena e con la Protezione Civile in base al "Piano di emergenza della diga del fiume Panaro". Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

Il personale Anas è presente per ripristinare la transitabilità appena possibile, compatibilmente con l'evoluzione delle condizioni meteo.