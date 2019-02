Smog: torna nei limiti, via il blocco a Milano e provincia

Saranno revocate domani, sabato 2 febbraio, le misure temporanee antismog di primo livello a Milano e provincia. Lo comunica in una nota la Regione Lombardia, spiegando che le condizioni meteorologiche di ieri hanno determinato concentrazioni di Pm 10 attorno al valore limite e una media provinciale di 46.6 microgrammi per metro cubo. È stato conseguito quindi il secondo giorno consecutivo sotto la soglia (50 microgrammi per metro cubo), pertanto "da domani le misure di primo livello attivate saranno revocate". Le misure anti-smog a Milano e nei Comuni dell'hinterland (quelli con più di 30 mila abitanti e quelli aderenti su base volontaria) erano scattate mercoledì 30 gennaio, con limitazioni alla temperatura del riscaldamento domestico e il blocco delle automobili più inquinanti (fino a diesel Euro 4), che da domani, dopo tre giorni di stop, potranno ritornare a circolare.