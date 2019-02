Scania lancia contest per conducenti, in palio camion

Chi sarà il miglior camionista europeo? Per scoprirlo Scania ha lanciato un contest che mette in palio per il vincitore un veicolo nuovo della sua linea produttiva. L'originale iniziativa, aperta a tutti i possessori di patenti C+E, ha preso il via in Italia oggi, venerdì primo febbraio, e si concluderà il 3 e 4 maggio, con una finale a Trento. Il conducente più virtuoso del Belpaese sarà poi chiamato a difendere lo stile di guida italiano a livello continentale, confrontando le sue capacità con quelle di autisti provenienti da oltre 30 Paesi europei, in un evento che sarà organizzato il 25 maggio in Svezia.



Per partecipare alla selezione di "Scania Driver Competitions" basta compilare entro il 31 marzo un questionario online, pubblicato sul sito www.scania.com/it/it/home.html. In base alla valutazione dei dati inseriti, sarà assegnato un punteggio. I migliori 8 si confronteranno nell'appuntamento trentino. A questi si aggiungerà un nono finalista che è già stato decretato attraverso la sfida Scania Fleet Management Services (FMS), disputata a fine 2018. I tale ambito i partecipanti dovranno sostenere prove teoriche e pratiche.



"Il conducente di veicoli industriali riveste un ruolo di fondamentale importanza, sia in termini di sostenibilità ambientale ed economica sia di sicurezza - evidenzia in proposito Franco Fenoglio, presidente e amministratore delegato di Italscania -. Si tratta di una figura professionale estremamente preziosa per le aziende di trasporto. L'obiettivo di questa competizione è proprio quello di mettere in evidenza la loro importanza, le competenze e conoscenze necessarie per svolgere al meglio questa professione e, al tempo stesso, avvicinare sempre più giovani al mondo del trasporto e a questo lavoro".