Maltempo: Viabilità Italia, al Nord 'pioggia congelantesi'

Da questa sera l'aumento delle temperature in quota sulle regioni del Nord unito a valori ancora prossimi allo zero in pianura, favorirà il fenomeno della 'pioggia congelantesi' sul Piemonte meridionale, Lombardia sud-occidentale e zone collinari e valli dell'Appennino emiliano e dell'entroterra ligure. E' lo scenario meteo elaborato dal Dipartimento della Protezione civile, segnalato da 'Viabilità Italia', riunita per monitorare la rete autostradale, soprattutto del nord Italia, rispetto ai fenomeni di precipitazioni nevose e di gelicidio attesi anche in pianura.

Le nevicate - secondo le previsioni meteo - continueranno ad interessare l'area del Nord-Ovest, con quota neve in progressivo rialzo, e, nella notte, il settori alpini nord-orientali. Le temperature in aumento anche nella giornata di domani, sabato 2 febbraio, porteranno ad un aumento della quota neve fino a 1000 metri, in abbassamento nel pomeriggio sul Piemonte sud-occidentale fino a 300 metri.