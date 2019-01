Škoda celebra i 60 anni di produzione della Octavia

Nel gennaio del 1959 usciva dalle linee di montaggio dell'impianto di Mladá Boleslav la prima Škoda Octavia. Sono passati 60 anni e 6,5 milioni di esemplari prodotti e questo si conferma uno dei modelli di punta del Costruttore Ceco. Presentata come berlina a due porte, montava un quattro cilindri di 1,1 litri da 40 Cv, abbinato a un cambio manuale a 4 marce, aveva la trazione posteriore, poteva raggiungere i 110 km/h e percorreva in media 100 chilometri con 7,7 litri di benzina. Il nome era stato scelto pescando nel vocabolario latino per sottolineare che si trattava dell'ottavo differente modello proposto dal Marchio dopo la Seconda Guerra Mondiale e che era anche l'ottavo con sospensioni a ruote indipendenti, adottate dal Costruttore nel 1933. Anche per questa caratteristica il comfort di marcia era uno dei suoi atout.



La variante famigliare Combi fu presentata a Brno nel 1960: la vettura era lunga 4.065 mm e vantava un vano bagagli con 690 litri di volumetria che, sacrificando i posti del divano, poteva salire sino a 1.050 litri. Nello stesso anno, al Motor Show di Ginevra, fu presentata la variante sportiva TS da 50 Cv, capace di vincere la propria classe nel Rally di Montecarlo, negli anni 1961, 1962 e 1963. Tra il 1959 e il 1971 fu prodotta in 360.000 unità, di cui 54.000 famigliari.



Un traguardo importante fu raggiunto nel 1966, quando il 72% della produzione fu esportato all'estero. Nell'attuale ottava generazione l'Octavia viene proposta con carrozzeria berlina, wagon e rialzata tipo Suv (Scout), trazione a due e a quattro ruote motrici e una gamma di motori da 116 Cv a 245 Cv.