Lexus, ecco i sei finalisti del Design Award 2019

Lexus ha annunciato i sei finalisti del Lexus Design Award 2019. Nel settimo anniversario di questa competizione ai designer è stato chiesto di sfruttare la tecnologia in modo creativo per promuovere lo sviluppo di idee innovative, soluzioni 'trasformiste' capaci di cambiare la vita degli individui. Gran parte dei prototipi in gara si rivolgono alle sfide del domani impiegando materiali biodegradabili, energie rinnovabili e riducendo l'impatto ambientale. I sei finalisti sono stati selezionati da un totale di 1.548 iscritti ed entreranno ora nella fase di realizzazione dei prototipi. Tra questi l'Algorithmic Lace, Lisa Marks (Stati Uniti), un reggiseno di pizzo con trama 3D progettato per donne sopravvissute al cancro al seno; Arenophile, Rezzan Hasoglu (Turchia/ Paese di Residenza: Regno Unito), un progetto che sfrutta la sabbia del deserto per la creazione di prodotti innovativi; Baluto, Jeffrey E. Dela Cruz (Filippine), un sistema abitativo modulare studiato per resistere a terremoti e inondazioni; Green Blast Jet Energy, Dmitriy Balashov (Russia), una turbina che raccoglie l'onda d'urto di un aeroplano durante il decollo trasformandola in energia; Hydrus, Shuzhan Yuan (Cina), un equipaggiamento di emergenza per le fuoriuscite di petrolio in mare; Solgami, Prevalent (Ben Berwick) (Australia), una veneziana per finestre che produce elettricità e aumenta l'illuminazione interna.



In attesa che abbia inizio la fase di realizzazione dei prototipi, Lexus ha sostenuto un workshop di due giorni presso il nuovo spazio Intersect by Lexus di New York, dove i finalisti hanno ricevuto una formazione da parte di quattro designer di caratura mondiale: Jessica Rosenkrantz, Shohei Shigematsu, Sebastian Wrong e Jaime Hayon.



I finalisti potranno ora confrontarsi con i loro mentori per sviluppare i prototipi in vista del prossimo Salone del Mobile di Milano. I prototipi verranno quindi esposti nello Spazio Lexus presente alla Milan Design Week 2019. Quattro giudici di fama mondiale selezioneranno infine l'8 aprile il vincitore del Grand Prix al culmine della cerimonia di premiazione del Lexus Design Award 2019.