Hyundai, i30 Fastback N è Safety Car al Mondiale Superbike

La nuova i30 Fastback N sarà la Safety Car ufficiale del Mondiale Superbike 2019. La i30 Fastback N, che scenderà in pista a fianco delle moto di serie più veloci al mondo, si distingue per la particolare livrea, ispirata alla Hyundai i20 Coupe WRC. L'attività fa parte della nuova partnership tra Hyundai e il Mondiale SBK, annunciata a settembre 2018. la Safety Car marchiata Hyundai N farà il suo debutto pubblico durante il primo weekend di gara del campionato dal 22 al 24 febbraio, in programma sul circuito di Phillip Island, in Australia. La flotta completa di auto ufficiali del Mondiale SBK sarà invece consegnata in occasione della gara al Motorland Aragón, in Spagna, in calendario dal 5 al 7 aprile: sarà composta dai modelli i30 N e dalla gamma suv Kona e Tucson che saranno utilizzate per diverse attività e saranno a disposizione della direzione corsa e per il trasporto del personale medico.



Dall'annuncio dell'arrivo del marchio N, avvenuto al Salone di Francoforte 2015, Hyundai ha preso parte a numerosi eventi sportivi, tra cui il Mondiale Rally, la 24 Ore del Nürburgring e il WTCR in cui ha recentemente trionfato con la i30 N TCR di Gabriele Tarquini. La versione safety car è stata modificata dal team Hyundai Motorsport Customer Racing. La barra luminosa posteriore è stata collocata in posizione arretrata per contribuire a migliorare l'aerodinamica della Safety Car e per fornire una migliore visibilità ai piloti che la seguono. I sedili anatomici Sabelt offrono una migliore presa per il conducente e il medico, sempre seduto accanto al Safety Driver per svolgere i compiti di primo soccorso e per motivi di sicurezza. I cerchi da 19 pollici Active Red e Hyundai Blue raccolgono l'eredità della Hyundai i20 Coupe WRC mentre i pneumatici Pirelli P Zero su misura e le pastiglie dei freni Pagid assicurano performance da pista e un'elevata potenza di arresto.



Nel montante anteriore della i30 Fastback N Safety Car, è stato inserito l'indirizzo del nuovo sito web Hyundai N che racconta la storia, i modelli e le imprese sul motorsport.