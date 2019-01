Europcar Italia premiata per offerta servizi noleggio breve

Per il terzo anno consecutivo, Europcar Italia, branch di Europcar Mobility Group e player della mobilità, riceve il Sigillo d'oro di Qualità per il servizio offerto ai suoi clienti nel settore dell'autonoleggio a breve termine. Lo ha stabilito 'Migliori in Italia - Campioni del servizio', indagine sul servizio in Italia basata sul voto dei clienti realizzata dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza, con il coinvolgimento di 900 imprese di oltre 100 settori economici differenti e giunta alla sua quinta edizione.



Con un punteggio pari all'80,7% (superiore a quello delle due passate edizioni rispettivamente del 80,1% e del 79,6%), Europcar Italia prevale sugli altri brand concorrenti nella sua stessa categoria secondo il giudizio di un ampio campione rappresentativo per area, sesso ed età composto da circa 200.000 clienti italiani. Il riconoscimento premia l'impegno di Europcar volto ad instaurare una relazione con i propri clienti basata sulla fiducia e sulla capacità di ascolto delle loro esigenze, coerentemente con l'approccio customer centric al quale l'azienda s'ispira.