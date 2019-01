Seat, tour itinerante per il lancio del nuovo suv Tarraco

Dopo la presentazione internazionale, il nuovo suv Seat Tarraco, che completa la famiglia già composta da Ateca e Arona, debutta nelle concessionarie. In vista del lancio, la casa di Martotell ha previsto un tour itinerante con diverse tappe per far conoscere il modello al pubblico italiano. Il 'Tarraco Tour. Why not now?' farà tappa nei saloni di 15 città italiane: iniziando da Padova e Vicenza, il tour percorrerà la penisola toccando Milano, Bologna, Lecco, Firenze, Torino, Roma, Como, Bari, Novara, Palermo, Busto Arsizio, per concludersi con le tappe di Verona e Bergamo, nel fine settimana del 23 febbraio, in concomitanza con il weekend porte aperte destinato al lancio del nuovo modello. I clienti avranno così la possibilità di scoprire i punti di forza del nuovo suv e mettersi alla guida della Seat Tarraco.



Inoltre, nelle tappe di Milano (2-3 febbraio) e Torino (9-10 febbraio), Seat ha previsto una nuova esperienza immersiva 4D: il 'Tarraco Portal'. Piazza XXV Aprile (Milano) e via Nizza (Torino) ospiteranno infatti l'istallazione di un simulatore di Virtual Reality che permetterà ai clienti un'esperienza di volo.



Nell'area metropolitana delle due città, la presenza della nuova Seat Tarraco sarà preceduta da una campagna di comunicazione mobile, attraverso cui gli utenti raggiunti verranno invitati a recarsi al 'Tarraco Portal', per scoprire la vettura e vivere l'esperienza di realtà virtuale. I clienti che parteciperanno al tour e al 'Tarraco Portal' avranno inoltre la possibilità, tramite concorso, di vincere un weekend per due persone a Barcellona ad aprile.