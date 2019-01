Il Rally Italia Talent incanta Siena

L'Aci Rally Italia Talent targato Suzuki incanta a Siena dove riscontra un grande successo. Nella terza selezione nel finesettimana sono stati oltre 500 gli iscritti presentatisi nella 3 giorni toscana a bordo delle nuove Suzuki Swift Sport gommate Toyo sul tortuoso circuito toscano dove hanno affrontato 2 prove molto selettive disegnate dagli esaminatori: 22 le presenze in rosa, che si sono presentate con ottimi riscontri sia nella categoria navigatori che in quella piloti, così come la presenza di tantissimi giovani e giovanissimi, molti dei quali veramente talentuosi. Il tutto davanti al pubblico delle grandi occasioni quando si tratta di motori, con tante famiglie con bambini, entusiasti delle performance degli iscritti, ma anche dei tanti campioni Rally nelle vesti di esaminatori. ''Aci Rally Italia Talent - ricordano gli organizzatori - è particolarmente felice della nuova partnership con Suzuki Italia nella persona del suo Presidente Massimo Nalli che ha messo a disposizione le performanti ed affidabili Suzuki Swift Sport che tanto successo hanno ottenuto tra gli iscritti''. Confermata anche per la sesta edizione la partnership con l'Automobile Club d'Italia nella persona del suo Presidente Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico nazionale ed internazionale, con particolare attenzione all'Educazione per la Sicurezza Stradale. La sicurezza proattiva e la sensibilizzazione degli utenti della strada ad un uso più consapevole dell'auto sono da sempre temi centrali per Generali Italia che si affiancano ad una forte spinta verso l'innovazione. Con questa attenzione alla prevenzione e alla sicurezza, Generali Italia, per prima sul mercato, ha introdotto un sistema di "Real Time Coaching": grazie a questo innovativo dispositivo satellitare il conducente è avvisato tramite un segnale luminoso di come sta guidando e aiutato a riconoscere le situazioni rischiose. La prossima Selezione di disputerà sul Circuito Valle del Liri di Arce (FR) questo fine settimana con iscrizioni per le prossime Selezioni ancora aperte con form online sul sito www.rallyitaliatalent.it.