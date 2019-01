Automotoretrò, Fiat 500 Club Italia con 3 star d'eccezione

Anche quest'anno il Fiat 500 Club Italia sarà presente ad Automotoretrò, il salone del motorismo storico in programma al Lingotto di Torino dal 31 gennaio al 3 febbraio. Si conferma così l'impegno del Club nell'ambito delle fiere di settore, per creare ulteriori occasioni di incontro con gli appassionati della piccola grande auto, proporre i propri servizi a chi ancora non è socio e offrire a tutti i curiosi uno spaccato del 'mondo cinquecentistico'.



Lo stand esporrà tre vetture di pregio: una Fiat 500 Sport del 1960 di proprietà di Giorgio Rota, una 500 Vignale Gamine del 1970 di Sergio Fasero e una Autobianchi Bianchina Giardiniera 120 del 1978 di Giuseppe Di Pasquale.



Nel 2019, inoltre, il Fiat 500 Club Italia festeggia il proprio 35esimo compleanno: fu infatti fondato nel 1984 a Garlenda (SV), dove tuttora ha sede e dove si trova anche il Museo Multimediale della 500 'Dante Giacosa'.