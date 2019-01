WRC, Ogier-Ingrassia trionfano al Rally di Montecarlo su C3

Non c'era davvero modo migliore per iniziare questo WRC 2019. Citroen trionfa nel rally di Montecarlo e regala così una vittoria al gruppo che suona quasi come una piccola anticipazione dei festeggiamenti per i cento anni della marca. Ma la festa è doppia perché si tratta del centesimo trionfo nel mondiale WRC per il team racing del brand francese. Sebastien Ogier entra così nella storia, dopo un vero e proprio duello con Neuville su Hyundai.

Ad Ogier sono bastati appena 2,2 secondi sul rivale per accapparrarsi il titolo nella prima tappa del Mondiale 2019.

''Questo è il rally che avevo più voglia di vincere in tutta la stagione ed è per questo che sono così felice ora - ha commentato Ogier, in coppia con Ingrassia - Abbiamo avuto un problema con l'acceleratore che spingeva la macchina in frenata e quindi è stato tutto molto difficile ma sono felice. È la mia sesta vittoria di fila qui a Montecarlo, a bordo di tre auto diverse''.

Soddisfazione è stata espressa anche da Pierre Budar: ''Si tratta di una vittoria storica per noi al nostro primo rally con Sebastien Ogier e Julien ingrassia. Siamo così felici di offrire questa vittoria al marchio per il suo centesimo compleanno. Vorrei ringraziare Sebastien e Julien ma anche tutto il team per il fantastico lavoro. Non si sono mai arresi e oggi il loro duro lavoro è stato ripagato''.

La classifica finale:

1. Ogier

2. Neuville +2.2

3. Tänak +2:15.2

4. Loeb +2:28.2

5. Latvala +2:29.9

6. Meeke +5:36.2