Suzuki è l'auto ufficiale del Festival di Sanremo 2019

Per il sesto anno consecutivo Suzuki sarà l'auto ufficiale del Festival di Sanremo in programma dal 5 al 9 febbraio. Quest'anno le star della kermesse sanremese saranno le Suzuki in versione ibrida: Ignis, Swift e Baleno. Essere l'auto ufficiale del Festival della Canzone Italiana - si legge in un comunicato - ''rappresenta per Suzuki un motivo di grande orgoglio e un elemento cardine nel suo piano di comunicazione. Attraverso questo legame con la grande musica italiana e internazionale, l'azienda sottolinea infatti in modo molto efficace l'eleganza del brand e il suo carattere dinamico. Nel 2019 il Festival di Sanremo sarà ancora il tramite perfetto per la Casa di Hamamatsu che raggiungerà l'ampio e vario pubblico della kermesse, mettendo al centro dei riflettori Ignis, Swift e Baleno Hybrid''. Proprio questi modelli della gamma Suzuki Hybrid hanno permesso la crescita delle vendite nel 2018: la loro affermazione sul mercato ha dato la possibilità a Suzuki Italia Auto di chiudere l'annata con ben 32.946 immatricolazioni totali (+5,94% sui volumi del 2017) e con una quota di mercato record dell'1,72%. Per dare la possibilità a tutti di osservare da vicino e di conoscere meglio Ignis, Swift e Baleno Hybrid, concedendosi anche un test drive, i concessionari Suzuki saranno protagonisti di due aperture straordinarie. Il primo porte aperte è in calendario questo weekend, mentre il secondo è previsto nel fine settimana di chiusura del Festival di Sanremo, sabato 9 e domenica 10 febbraio.