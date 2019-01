Rubavano auto e moto per venderle a pezzi, smantellata banda

Rubavano auto e moto, le smontavano e rivendevano i pezzi sul mercato nero. La polizia stradale ha smantellato una banda specializzata nel furto e nella ricettazione di veicoli di vario tipo. Dodici le misure cautelari eseguite, su disposizione del gip del tribunale di Torino, nei confronti di altrettante persone, otto delle quali sono finite in carcere, mentre per le altre quattro è stato disposto l'obbligo di firma.

L'indagine, coordinata dai magistrati Edmondo Pio e Maria Eugenia Ghi, ha preso il via nel maggio 2018, quando, per il furto di una Alfa Romeo Giulietta parcheggiata davanti al Carrefour di corso Monte Cucco, a Torino, gli inquirenti hanno fermato un 49enne di Ciriè conosciuto come Mosneagul, 'il vecchio' in romeno.

Tramite pedinamenti e intercettazioni, gli investigatori hanno ricostruito la rete di contatti dell'uomo e hanno rintracciato un 49enne che faceva anche da custode della droga.

Nei mesi scorsi tre persone sono state arrestate (trovate con 94 chili di hashish suddivisi in 10mila datteri) e sono stati sequestrati 12 veicoli.