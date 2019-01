WRC, Citroen parte bene nelle prove notturne. Ogier secondo

Partenza promettente nelle fasi iniziali di giovedì per i due equipaggi Citroen Racing.



Sebastien Ogier-Julien Ingrassia e Esapekka Lappi-Janne Ferm hanno concluso rispettivamente piazzandosi al secondo e quarto posto, nonostante le condizioni davvero proibitive. Inizia così il rally di Montecarlo per i due equipaggi.



In queste condizioni difficili, i piloti del team Citroen Total World Rally hanno scelto gomme chiodate Michelin e super soft slick. In particolare, Ogier è stato terzo nella fase di apertura e si è piazzato in seconda posizione successivamente, chiudendo a soli 9,1 secondi dal leader della giornata. Meno abituato a queste strade, Esapekka Lappi che ha gradualmente preso il ritmo arrivando prima settimo e poi stabilendo, nella fase successiva il quinto miglior tempo (+45,2 secondi). "Ovviamente per noi è stato un inizio positivo. Entrambi i nostri equipaggi hanno fatto le cose nel modo giusto, adottando un approccio intelligente e ponderato. Perché non è mai facile partire di notte, con una combinazione di pneumatici chiodati e slick, il che rende la guida piuttosto difficile - Tuttavia sono riusciti a evitare le insidie e ora cercheremo di mantenere lo slancio''. Il secondo giorno è iniziato invece nel peggiore dei modi con la decisione da parte della Fia di cancellare per ragioni di sicurezza la tappa SS3 a causa di ''numerosi fan che si sono sistemati in una posizione non sicura''. Una decisione inevitabile che ha rovinato lo spettacolo previsto per la mattinata. La classifica dopo il primo giorno di prove: Tänak / Järveoja (Toyota Yaris WRC) 26:33.0 Ogier / Ingrassia (Citroën C3 WRC) +9.1 Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) +14.3 Lappi / Ferm (Citroën C3 WRC) +45.2 Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) +46.4 Evans / Martin (Ford Fiesta WRC) +48.2 Meeke / Marshall (Toyota Yaris WRC) +53.8 Loeb / Elena (Hyundai i20 WRC) + 55.2 Mikkelsen / Jaeger-Amland (Hyundai i20 WRC) +59.6 Tidemand / Floene (Ford Fiesta WRC) +1:41.1