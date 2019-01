Peugeot, nuova campagna pubblicitaria con campioni tennis

Peugeot prosegue il suo impegno nel mondo del tennis con una campagna pubblicitaria 2019 incentrata sul futuro del marchio. Svelata in occasione del primo grande Slam 2019, la campagna si declina in due film che mettono in scena due dei nuovi tennisti ambasciatori di Peugeot, che incarnano i valori del marchio: Allure, Esigenza ed Emozione. Alexander Zverev, giocatore tedesco numero 4 della classifica ATP e recente vincitore delle Nitto ATP Finals, è associato alla futura Peugeot 508 SW Plug-in Hybrid . Il giocatore Lucas Pouille, numero 2 francese, è associato alla berlina 508 Plug-in Hybrid. I due film sono stati girati a Londra e sono prodotti dall'agenzia Willie Beamen.