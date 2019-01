Vw, prodotta a Wolfsburg 5milionesima Tiguan

Prodotta a Wolfsburg la cinque milionesima Tiguan. Questo modello ha ottenuto un grande successo sin dal suo lancio nel 2007 e da allora ha contribuito in modo determinante alla crescita della marca e della sua offerta di suv: solo nel 2018, infatti, sono stati circa 800.000 gli esemplari di Tiguan e Tiguan Allspace consegnati.



''La Tiguan ha superato la soglia storica dei cinque milioni di veicoli prodotti - ha detto il membro del Consiglio d'Amministrazione responsabile per la produzione, Andreas Tostmann - La competenza, lo spirito di squadra del nostro team e l'entusiasmo con cui produciamo i nostri modelli alla Volkswagen sono la base di questo magnifico successo e danno forza e fondamento alla nostra strategia suv''.



La produzione della Tiguan è iniziata nel 2007 nello stabilimento di Wolfsburg: più di 120.000 unità lasciarono la fabbrica già nel primo anno completo di produzione, il 2008. A questo seguì una crescita forte e continua: nel 2015, più di 500.000 Tiguan erano state vendute in tutto il mondo.



La Tiguan di seconda generazione è stata introdotta nel 2016.



Era il primo suv della Volkswagen a essere basato sulla piattaforma modulare trasversale MQB. Nel 2017 è arrivata la spaziosa Tiguan Allspace, più lunga di circa 22 centimetri e disponibile anche a sette posti.



La nuova generazione e l'estensione della gamma con la Allspace hanno fatto da ulteriore stimolo: oltre 700.000 unità sono state vendute nel 2017, mentre il 2018 è stato finora l'anno di maggior successo per la gamma con quasi 800.000 veicoli.



Oggi, la Tiguan e la Tiguan Allspace vengono prodotte in Cina, Germania, Messico e Russia e sono offerte nei principali mercati di tutto il mondo.