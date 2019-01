Il Rally Italia Talent sfreccia a Siena

L'Aci Rally Italia Talent targato Suzuki sbarca in Toscana. Questo fine settimana prenderà il via la terza selezione regionale del Grande Fratello dei motori sul Circuito di Siena. Gli oltre 500 iscritti, tra cui 20 presenze in rosa, si cimenteranno alla guida delle nuove Suzuki Swift Sport gommate Toyo sul tortuoso tracciato toscano dove affronteranno 2 prove molto selettive. Il GF dei motori ''è particolarmente orgoglioso di essere stato scelto da Suzuki Italia nella persona del suo Presidente Massimo Nalli per l'edizione 2019''. La filosofia del programma si sposa perfettamente con i valori che la casa di Hamamatsu esprime da sempre nel mondo del motorsport. Confermata anche per la sesta edizione la partnership con l'Automobile Club d'Italia nella persona del suo Presidente Angelo Sticchi Damiani, mentre la new entry è Generali Italia nel segno di una forte spinta verso l'innovazione. Le iscrizioni per le prossime Selezioni ancora aperte con form online sul sito www.rallyitaliatalent.it.