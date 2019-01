Suzuki Hybrid, porte aperte questo weekend per provare gamma

Dopo aver chiuso il 2018 come secondo costruttore per vendite di auto ibride in Italia e aver portato la sua quota di mercato su base annua all'1,72%, record assoluto di tutti i tempi, Suzuki è pronta a raggiungere nuovi traguardi nel 2019 puntando ancora sulla tecnologia adottata per la motorizzazione ibrida. Per permettere ai clienti Suzuki di conoscere meglio le caratteristiche dei modelli ibridi, i concessionari daranno vita ad una prima apertura nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 gennaio. Il weekend, i clienti potranno osservarle da vicino e salire a bordo di Suzuki Ignis, Swift e Baleno, scoprendo l'efficienza della tecnologia Hybrid di Suzuki, il peso contenuto di soli 6,2 kg e le sue dimensioni compatte che non rubano spazio ai passeggeri e ai loro bagagli.



Chi lo richiederà potrà inoltre effettuare anche un test drive, per sperimentare in prima persona la tecnologia Suzuki Hybrid, che non richiede ricariche esterne, recupera l'energia nei rallentamenti ed entra poi in funzione automaticamente quando il motore termico richiede maggior spunto, riducendo consumi ed emissioni.