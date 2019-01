Nissan Leaf è elettrica più venduta in Europa: boom Norvegia

ROMA - Leaf da record. Le vendite dell'elettrica Nissan sono in aumento in tutta Europa, con la Norvegia che si conferma il mercato principale per il modello, con oltre 12mila unità vendute nell'arco dell'anno scorso.



Inoltre, nel 2018 Nissan Leaf è stato il veicolo elettrico più venduto in Italia, con oltre 1.500 unità, e in Europa, con oltre 40.000 unità in tutto il continente.



"Celebriamo il successo di vendite di Leaf prendendo la Norvegia come esempio, in quanto sottolinea come l'ecosistema elettrico Nissan si sia affermato come una scelta di stile di vita sostenibile in uno spazio di tempo relativamente breve", ha precisato Ken Ramirez, Senior Vice President Sales e Marketing di Nissan Europe.



A conferma dell'impegno nella mobilità elettrica, Nissan ha recentemente presentato due nuove versioni della Leaf, Nissan Leaf e+ 3.ZERO Limited Edition e Nissan Leaf 3.ZERO. La nuova Nissan Leaf e+ 3.ZERO Limited Edition è dotata di una batteria da 62 kWh che offre prestazioni migliorate e un'autonomia fino a 385 km con una singola carica.