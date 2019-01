Al Mauto in mostra la Stratos Zero e la Lamborghini Espada

TORINO - Aprirà al pubblico giovedì 24 gennaio, al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, la mostra 'Marcello Gandini, genio nascosto', dedicata al car designer torinese che dagli anni '60 ha progettato alcune delle auto più belle, soprattutto sportive. Protagonista la Stratos Zero presentata al Salone di Torino del 1970, giunta al Mauto da una collezione privata americana. Tra i modelli da sogno la Lamborghini Espada, ma anche prototipi come Lamborghini Marzal (in prestito dalla Svizzera), Alfa Romeo Montreal 1967 e Alfa Romeo Carabo (dal Museo di Arese), le one-off della ex Collezione Bertone oggi di proprietà Asi. Gandini, 80 anni, è stato dal 1966 al 1980 capo designer della Bertone, per la quale ha realizzato prototipi e modelli di serie iconici, come Alfa Romeo 33 Carabo, Stratos Zero, Lamborghini Miura e Countach, Fiat X1-9 e Citroen Bx. Curata da Giosuè Boetto Cohen, giornalista e per molti anni regista de 'La storia siamo noi', la mostra sarà al Mauto fino al 26 maggio.