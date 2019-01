Guida Michelin,con 632 stellati Francia gastronomica eccelle

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Un mosaico di 632 ristoranti stellati, con 75 nuovi ingressi in guida. L'edizione numero 110 della guida Michelin France 2019, presentata ieri sera a Parigi, segna un record di novità, gli indirizzi premiati con una o due o tre stelle, mai registrato finora. "Mai come quest'anno, la guida Michelin France - sottolinea Gwendal Poullennec, direttore internazionale delle guide Michelin - racconta una Francia che eccelle su tutti i fronti. I nostri ispettori hanno attestato un notevole dinamismo regionale, nuovi giovani di talento, e una nuova cucina interpretata dalle donne chef. Alla luce di queste novità il 2019 brilla di diverse luci".



A conquistare le tre stelle è Mauro Colagreco al Mirazur dove ogni menu, a detta dei curatori della guida francese, offre sorprese che giocano sulle consistenze e sui prodotti rigorosamente di stagione, grazie all'orto coltivato dallo chef, per incontrare sapori audaci in piatti dall'estetica grafica e colorata. Altra novità al vertice è Clos des Sens che ottiene a pari merito il massimo riconoscimento delle tre stelle Michelin.



Ad Annecy-le-Vieux, lo chef Laurent Petit e la sua brigata immagina una cucina vegetale e lacustre che metta in evidenza i migliori prodotti locali, esprimendo la quintessenza di verdure ed erbe del suo stesso giardino. In totale, la famiglia di stelle Michelin ha in Francia 68 nuovi indirizzi a una stella.



Tra questi, molti di loro sono guidati da giovani leader pieni di passione e talento, e alcuni di loro, sottolineano i curatori, mostrano un vero coraggio imprenditoriale. Ad esempio, il ristorante di Guillaume Sanchez, Neso, con sede a Parigi nel nono arrondissement, dove lo chef è nato nel 1990 sviluppa un intero lavoro attorno al fermentazione di verdure ed estrazioni fredde. Sono inoltre segnalati in guida 2116 hotel e una panoramica di 3688 ristoranti, cui 632 quelli stellati. Nel dettaglio da oggi la Francia vanta 520 ristoranti a una stella Michelin restaurants une étoile (68 novità); 85 ristoranti due stelle (5 novità) e 27 tre stelle, i ristoranti che meritano il viaggio, con due nuovi ingressi: Mirazur e Clos des Sens.(ANSA).





