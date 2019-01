Smog: a Vicenza domani via libera a diesel euro4

Rientra l'allerta Pm10 a Vicenza. Da domani i mezzi Euro 4 diesel potranno tornare a circolare, dopo il 'via libera' di stamane dagli organi competenti. Decisivo il bollettino pubblicato dall'Arpav sui livelli di Pm10 tornati al livello verde, in base a quanto previsto dal nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Fino al prossimo bollettino Arpav previsto per giovedì 24 gennaio, non potranno circolare in città e nei quartieri interessati dai divierti i veicoli privati a benzina Euro 0 e 1; i diesel Euro 0, 1, 2 e 3 e i motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non catalizzati, immatricolati prima del 2000.